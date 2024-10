Como o dólar alto impacta na meta de inflação?

Com uma alta de 4,86% em outubro (até o dia 22), o dólar caminha para uma valorização próxima de 20% neste ano. De janeiro até agora, a moeda já subiu 17,99% em relação ao real, segundo a Economatica.



Essa disparada da divisa é um dos fatores de maior pressão de subida da inflação. No último Boletim Focus, por exemplo, o câmbio levou os economistas e instituições financeiras consultados pelo Banco Central a elevarem a previsão de cotação do dólar para o fim do ano de R$ 5,40 para R$ 5,42. Com isso, a estimativa de taxa de juros para 2025 avançou de 11% para 11,25%.

Por que a alta da moeda dos EUA causa tanto estrago? O que acontece é uma reação em cadeia. "O dólar mais forte aumenta o preço das importações do Brasil e pressiona a inflação. Junta-se a isso a seca e o aumento de preços causado pela energia mais cara. Por isso há quem estime já uma taxa Selic acima de 13% no próximo ano", diz Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

As principais importações do Brasil são adubos ou fertilizantes químicos (9,7%) e petróleo (8,5%), segundo a Comex Stat, portal para acesso gratuito às estatísticas de comércio exterior do Brasil. Os dois grupos causam efeito cascata de aumento de preços. Se o gasto com adubos cresce, os alimentos ficam mais caros. Com o petróleo, toda cadeia de distribuição de vários produtos fica economicamente mais pesada.