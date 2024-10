Comitê para debater crise climática não foi criado, critica Pacheco

Presidente do Senado garantiu que vai apoiar a iniciativa. Apesar de reconhecer que a MP (Medida Provisória) pode ser encaminhada para uma comissão, ele defende "muita cautela" para o momento.

Obviamente que as comissões são muito úteis no dia a dia, especialmente o nosso Congresso Nacional. Mas o que precisa haver, de fato, é uma efetividade no cumprimento de leis existentes.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado

Ele enalteceu os avanços do Brasil nas discussões ambientais. Pacheco destacou a preservação do território nacional com a manutenção do agronegócio pujante. "Toda a capacidade do Brasil se dá com preservação de 66%, com uma lei ambiental muito protetiva", comemorou.