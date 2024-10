Brasil caminha para liderança de geração renovável, dizem especialistas

Uso da cana-de-açúcar auxilia na produção de combustíveis. A matéria-prima utilizada para a fabricação do etano é citada por Oliveira como "o melhor coletor solar que a natureza". "A taxa de conversão da cana-de-açúcar converte energia solar de biomassa por hectare é muito maior do que qualquer outra cultura alternativa que nós temos", explicou.

Segurança alimentar

Transição energética é aliada da segurança alimentar mundial. Hélio Costa, presidente do Conselho da Light, destaca as recentes tragédias climática e classifica a meta de carbono como "inegociável". "Ou reduzimos a zero as nossas emissões de carbono, ou o planeta não resiste", analisa. Para ele, o processo é determinante para garantir o alimento na mesa das famílias.