Campos Neto alerta sobre riscos de inflação em conferência do Lide

"Temos um processo de desinflação em curso, mas com algumas ameaças", foi dessa forma que Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil começou sua fala no Lide Brazil Conference London, promovido pelo Lide, UOL e Folha de S.Paulo. Para Campos Neto, o mundo enfrenta um alto nível de endividamento no cenário pós-pandemia. Segundo ele, o processo de desinflação está em andamento, porém, há riscos que ameaçam sua continuidade, como a persistência da inflação nos serviços, apesar da queda no setor de bens.

O que aconteceu

O evento, que começou nesta terça-feira (28), contou com lideranças políticas e empresarias. Além de Campos Neto, participaram, entre outros, o ex-presidente Michel Temer, o ex-governador de São Paulo João Dória, além dos presidentes da Câmara dos Deputados Arthur Lira (que enviou um vídeo) e do Senado Rodrigo Pacheco.

Inflação de serviços se mantém alta e dificulta convergência. Segundo Roberto Campos Neto, a inflação de serviços permanece elevada no cenário mundial, inclusive no Brasil, enquanto a inflação de bens apresenta uma tendência de queda. Ele enfatiza que, para que o processo de desinflação continue, é essencial que a inflação de serviços também comece a diminuir. "A gente precisa que a inflação de serviços comece a cair, porque não tem como a inflação de bens ficar baixa o suficiente para fazer com que o processo siga de convergência sem ter uma melhor inflação de serviços."