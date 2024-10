Dólar diminui ritmo de alta; Bolsa tem instabilidades nesta quarta

Mas o mercado de trabalho está aquecido. As empresas privadas contrataram 233 mil novos trabalhadores em outubro, bem mais que os 159.000 revisados do período anterior. Os números são da empresa de dados ADP. Foi o melhor mês para criação de empregos desde julho de 2023. Os números contrariaram as expectativas de uma desaceleração em outubro após dois furacões brutais e greves na fabricante de aviões Boeing e em portos na costa leste.

Esses dados dão pistas sobre o que o Fed pode fazer com os juros no dia 5 de novembro. No entanto, os sinais são mistos. Enquanto o PIB poderia levar o banco a um corte maior, os indícios de mais força no mercado de trabalho podem significar resistência da inflação e, portanto, levar o BC americano a um corte menor. "No geral, os números mostram que a economia americana segue em um ritmo de expansão maior que o desejado pelo Fed.

Alívio?

O preço dos produtos básicos pode dar um impulso a certas ações hoje. O petróleo avança em torno de 2% nesta manhã. Até o momento, as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) têm uma leve alta. PETR3 sobe 0,33%, para R$ 39,35 e PETR4 vai a R$ 36,23, com alta de 0,61%.

A alta de 20% no lucro da fabricante de motores elétricos Weg (WEGE3) também poderia ajudar. A empresa, que é uma das queridinhas dos investidores, teve lucro líquido de R$ 1,58 bilhão no terceiro trimestre, salto de 20,4% sobre o desempenho de um ano antes, mas dentro do esperado pelo mercado. A ação da empresa tem peso de 3,44% no Ibovespa.

Mas a ação está caindo 4,43%, para R$ 54,42. O problema não é com a Weg, diz Virgilio Lage, especialista da Valor investimentos. Segundo ele, a maioria dos investidores está preferindo ativos defensivos, como o dólar ou ações que sobem com juros altos. A fabricante, ao contrário, depende de financiamento para crescer e é prejudicada pelas altas taxas. Além disso, Weg já se valorizou muito este ano: 56,80%, segundo a Economatica. "O investidor aproveita a divulgação do balanço para vender o ativo e fazer lucro", diz Lage.