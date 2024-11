A um mês da Black Friday, preço do tênis salta 36%; geladeira sobe 13%

Faltando quatro semanas para a Black Friday, os preços de alguns dos produtos mais cobiçados na data de descontos aumentaram, segundo levantamento obtido com exclusividade pelo UOL.

O que aconteceu

Preços sobem na véspera da Black Friday 2024. Constatação é verificada em levantamento realizado pelo comparador de preços Buscapé. A análise das 12 categorias de produtos mais buscados nesse período mostrou uma variação mediana dos preços ao longo de outubro, com comparações entre as semanas de 7 a 22 do mês de outubro.

Tênis e geladeira registram as maiores altas. Segundo o levantamento, a mediana de preço dos calçados disparou 36,5% (de R$ 318 para R$ 434). Já o eletrodoméstico da linha branca ficou 13,4% mais caro (de R$ 2.979 para R$ 3.377). O ar-condicionado (de R$ 2.486 para R$ 2.650) e o fogão (de R$ 967 para R$ 1.001) também ficaram mais salgados.