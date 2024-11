Economista: Fim da jornada 6X1 resultará na troca de pessoas por máquinas

Se você está reduzindo a jornada de trabalho de 6x1 para 4x3, significa que você está reduzindo em 33% sua força de trabalho. Ora, se você reduz sua força de trabalho sem reduzir o salário proporcionalmente, significa que você está aumentando o custo do trabalho.

Segundo o economista, o empresário teria três soluções para compensar o aumento do custo:

A primeira solução é passar esse custo [para o consumidor] através do aumento de preços, então vai gerar inflação, e todo mundo pagaria a conta. A segunda opção é reduzir os custos de outra forma e contratar trabalhadores informais — o que é péssimo, porque aí o trabalhador não tem direito nenhum. A terceira é substituir gente por máquinas, por exemplo, ou contratar menos.

Basta ver o que aconteceu ao redor do mundo. As pessoas dizem "ah, mas a Europa tem [o sistema 4x3]", sim, mas não deu certo, prejudicou a economia onde foi implementado.Tem uma tese de um aluno de doutorado que olha a reforma feita em Portugal em 1996, e eles veem a mesma coisa. Lá a jornada foi reduzida de 44 horas para um pouco menos de 40 horas, e as empresas venderam menos, contrataram menos. A cada um ponto da redução da jornada de trabalho, teve um aumento de um ponto percentual na automação, ou seja, os empresários trocaram pessoas por máquinas para evitar esses custos. Então é isso que vai acontecer.

Leonardo Siqueira, economista, professor e deputado estadual em SP pelo Novo

Brasil está entre os países com jornada mais excessiva, destaca advogada

O Brasil tem uma herança de exploração no trabalho e uma jornada de trabalho que está entre as maiores do mundo, com total de 44 horas semanais, destacou a advogada trabalhista e professora da PUC/RJ, Fernanda Perregil, ao UOL News desta terça (12).