Possível mudança na política econômica dos EUA traz incerteza, afirma BC

O BC (Banco Central) divulgou na manhã desta terça-feira (12) a ata com as justificativas para a elevação de 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros, para 11,25% ao ano. No documento, o Copom (Comitê de Política Monetária) menciona as incertezas com a conjuntura econômica dos Estados Unidos e o dinamismo do mercado de trabalho nacional.

O que aconteceu

Copom intensificou o ritmo de alta da taxa Selic na última reunião. A segunda alta consecutiva da taxa básica de juros faz parte da "estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante". "Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego", diz a ata.

Convergência da inflação será determinante para os próximos passos. Segundo o Copom, o ritmo de ajustes futuros na taxa de juros e a magnitude total do ciclo de aperto monetário dependerá da "evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos".