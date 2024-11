Lucro da Caixa cresce 0,7% e alcança R$ 3,3 bilhões no terceiro trimestre

Margem financeira da Caixa alcançou R$ 14,5 bilhões no terceiro trimestre. O resultado equivale a uma redução de 0,2% em relação ao mesmo período de 2023. Quando comparado com o segundo trimestre, a queda foi maior, de 6,4%. A baixa é justificada pela redução de 18,8% no resultado da carteira de títulos e derivativos, compensado pelo aumento de 1,1% nas receitas com operações de crédito.

Carteira de crédito do banco fechou o trimestre com saldo de R$ 1,2 trilhão. O valor é 10,8% maior do que o divulgado em setembro do ano passado e 3% superior ao registrado em junho deste ano. O aumento do saldo em relação a 2020, foi influenciado pelos crescimentos de 14,7% em crédito imobiliário, 3,9% em saneamento e infraestrutura, 4,8% em crédito comercial e 13,8% em agronegócio.

Índice de inadimplência da Caixa recuou para 2,27% no terceiro trimestre. O resultado corresponde a uma queda de 0,4 ponto percentual em relação a setembro de 2023. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, no entanto, houve aumento de 0,07 ponto percentual da inadimplência.

Caixa fechou o trimestre com 153,2 milhões de correntistas e poupadores. Do total, 151,1 milhões de pessoas físicas e 2,1 milhões de pessoas jurídicas. A presença do banco estatal atinge m 99% dos municípios do país, com 26 mil pontos de atendimento.