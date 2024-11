Meirelles: Dívida pública preocupa a longo prazo e é ponto de atenção

E o que eu digo é o seguinte, a política adotada pelo presidente Lula nos seus dois primeiros mandatos foram extremamente bem-sucedidas.

Então, é o momento de se pensar nisso olhando à frente, de que o quanto se baseia o crescimento muito em um aumento do gasto público, isso oferece desafios, principalmente para países emergentes.

Nós podemos começar a ver, dentro de alguns anos, a subida estrutural da taxa de juros, aumento do risco percebido, etc. Então, isso é um ponto de atenção que nós temos que ter à frente para manter exatamente o ritmo de crescimento atual da economia brasileira, que está muito bom nesses dois primeiros anos dessa gestão.

Minha impressão é que o que fez os mercados reagirem tão mal não é a conta do presente, mas o que foi percebido como uma falta de compromisso com equilíbrio fiscal e, portanto, preocupação muito grande com a evolução da dívida pública brasileira. O fato é que a economia brasileira vai bem. As medidas dão fôlego por dois anos.

Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda

O ex-ministro se aprofundou mais em sua avaliação do desempenho da economia do país nestes primeiros anos do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.