Após calamidade, agro e comércio apostam em crescimento do RS em 2025

Em entrevistas coletivas para a imprensa no final do ano, uma para cada setor, realizadas na segunda e na terça (nos dias 16 e 17), economistas das duas principais entidades representativas da economia gaúcha, a Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul) e a Fecomércio RS, apontaram quais são os desafios a serem enfrentados e perspectivas para 2025, após a calamidade climática mais grave dos últimos tempos que deixou parte do estado alagado e destruído após as chuvas. Abaixo, um balanço de 2024 e as perspectivas para a economia gaúcha para 2025.

Agricultura

O agronegócio sofreu perdas significativas após as chuvas. Os produtores tiveram lavouras destruídas, solos contaminados e pastagens degradadas. Interrupção no abastecimento de água, luz e a deterioração das vias de transporte, comprometendo o escoamento da produção e o acesso aos insumos essenciais. Em seis mil locais foram identificados graves dificuldades no solo, comprometendo o plantio.

Praticamente todas as cidades foram afetadas. Dos 497 municípios gaúchos, 478 (96,1%) sofreram algum tipo de impacto, afetando diretamente cerca de 2,4 milhões de pessoas, de acordo com dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.