Fed corta juros em 0,25 p.p., mas vê ritmo mais lento para novas reduções e inflação mais firme

"Ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais na taxa básica (...) o Comitê avaliará cuidadosamente os dados que estão chegando, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos", disse em uma nova linguagem que estabelece uma provável pausa nos cortes dos juros a partir da reunião de 28 e 29 de janeiro.

Autoridades do Fed agora projetam que farão apenas duas reduções de 0,25 ponto percentual nos juros até o final de 2025.

Isso representa 0,50 ponto percentual a menos na flexibilização da política monetária no próximo ano do que as autoridades previam em setembro, com as projeções de inflação do Fed para o primeiro ano do novo governo Trump saltando de 2,1% em suas projeções anteriores para 2,5% nas atuais -- bem acima da meta de 2% do banco central.

"Deste ponto em diante, é apropriado avançar com cautela e buscar o progresso da inflação... a partir de agora, estamos em uma posição em que os riscos estão equilibrados", disse o chair do Fed, Jerome Powell, em uma coletiva de imprensa após o final da reunião de política monetária de dois dias do banco central norte-americano.

Powell observou que o ritmo mais lento dos cortes projetados para o próximo ano refletia leituras de inflação mais altas em 2024.

O progresso mais lento da inflação, que não deve retornar à meta de 2% até 2027, se traduz em um ritmo mais lento de cortes nos custos de empréstimos e uma taxa terminal ligeiramente mais alta de 3,1%, também atingida em 2027, em comparação com a taxa terminal anterior de 2,9% estimada em setembro.