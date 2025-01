Balneário Camboriú tem metro quadrado mais caro do país, diz índice FipeZAP

Imóveis maiores registram o menor avanço no ano. Unidades com quatro ou mais dormitórios tiveram a menor valorização acumulada (+6,24%) e mensal (+0,55%) em 2024, mesmo com um preço médio superior aos demais tipos.

Capitais mais caras

Índice FipeZAP registra maior alta anual desde 2013. Em 2024, o índice acumulou valorização de 7,73% nos preços de imóveis residenciais, superando a inflação ao consumidor (4,64%) e o IGP-M/FGV (6,54%).

Capitais do Sul e Nordeste lideram as valorizações. Curitiba apresentou a maior alta, com 18%, seguida por Salvador (16,38%) e João Pessoa (15,54%), refletindo o destaque dessas regiões no mercado imobiliário.

Curitiba se consolida com trajetória de valorização consistente. A capital paranaense manteve altas significativas em 2012, 2021, 2022 e 2024, enquanto Salvador registrou um crescimento expressivo no último ano, após uma valorização mais moderada no passado.