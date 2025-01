Gleisi usa reportagem do UOL para criticar previsões erradas do mercado

Gleisi sugeriu que o mercado não tem condições de se colocar como crítico econômico. Em um post no X, ela ressaltou que as mesmas pessoas que erraram as previsões são as que reclamam da política fiscal e monetária do governo.

Pesquisa publicada sem destaque ontem no UOL comparou as previsões do mercado com os resultados da economia ao fim de cada ano e mostrou que os "especialistas" erraram 95% das apostas sobre inflação, PIB, juros, câmbio e bolsa entre 2021 e 2024. Sobre os quatro primeiros? -- Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 26, 2025

A presidente do PT citou o Boletim Focus. Ele consiste em consultas semanais do Banco Central a mais de cem economistas do mercado e avalia quatro parâmetros.

O UOL analisou o primeiro Boletim Focus de cada ano analisado. Todas as previsões se mostraram incorretas. Elas se referiam a juros, PIB, inflação e dólar.

O único acerto foi o Ibovespa de 2022. A maioria das previsões citava que o índice fecharia abaixo dos 120 mil pontos —a Bolsa finalizou aquele ano em 109.735 pontos. A previsão não foi retirada do Boletim Focus, mas da pesquisa "LatAm Fund Manager Survey", feita pelo Bank Of America.