INSS emite comunicado sobre perícias médicas adiadas por greve

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está reagendando as perícias que foram desmarcadas por causa da greve dos peritos médicos, que ocorre desde setembro do ano passado, para outros profissionais que estão trabalhando. As novas datas são informadas apenas por meio do aplicativo Meu INSS ou pela Central 135.

O que aconteceu

Greve dos peritos médicos obrigou cancelamento de milhares de atendimentos. Desde setembro de 2024, cerca de 10% da categoria está parada. O principal motivo da paralisação é, segundo Ministério da Previdência Social, o novo Programa de Gestão e Desempenho, criado após a greve de 2022. Ainda conforme a pasta, a categoria também não aceitaria um acórdão do TCU (Tribunal de Contas da União), que declarou ilegais questões do acordo da paralisação da época.

Agora, atendimentos estão sendo reagendados e direcionados para profissionais que não paralisaram as atividades. Segundo o órgão, os peritos médicos que seguem em greve terão as agendas suspensas e os dias descontados dos salários.