Lembra do Mappin? Loja em SP foi do auge à derrocada na década de 1990

Os irmãos Mappin haviam deixado o negócio, adquirido pelo também inglês Alfred Sim, que buscou ampliar a popularização da loja e torná-la mais nacional. A empresa mudou seu nome oficial de Mappin Stores para Casa Anglo Brasileira S.A., mantendo, porém, o nome comercial de Mappin. Os Mappin chegaram a reivindicar na Justiça brasileira a proibição do uso do nome, mas não obtiveram êxito.

Vista interna do Mappin em São Paulo, em 1996 Imagem: Renata Jubran/Estadão Conteúdo

Como a empresa faliu -- e a Mesbla entrou no negócio

Ao final de 1995, o Mappin anunciou o maior prejuízo de sua história, de quase R$ 20 milhões. Herdeira do negócio —comprado em 1950 por Alberto Alves Filh —, a empresária Sônia Cosette Alves acabou por vender a loja ao também empresário Ricardo Mansur por R$ 25 milhões, em 1996.

Ex-gestor do banco Crefisul, Mansur pretendia entrar de vez no segmento do varejo e, no ano seguinte, comprou a também extinta Mesbla —outra gigante das lojas de departamento. Seu objetivo era mesclar as empresas e expandir o negócio em filiais pelo país, mas a ideia não saiu do papel.

Prisão de Mansur

Em 1999, o Mappin acumulava 300 pedidos de falência e uma dívida de R$ 1,2 bilhão. Naquele ano, o Mappin fechou as portas, deixando cerca de 2 mil funcionários desempregados, com direito a manifestação na rua, e milhões de paulistanos com saudades de uma era que chegava ao fim. Mansur foi preso em janeiro de 2020, aos 71 anos, condenado por gestão fraudulenta. Em audiência de custódia o juiz autorizou, a pedido da defesa, a transferência de Mansur para prisão domiciliar.