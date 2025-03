Qual a renda necessária para financiar imóvel de R$ 500 mil?

Quem sonha em comprar um imóvel para chamar de lar precisa sentar para fazer as contas do orçamento doméstico e calcular se as prestações de um financiamento imobiliário vão caber no bolso. O primeiro ponto é entender qual é a renda necessária para financiar um imóvel.

Qual o limite da renda?

As parcelas das prestações não podem comprometer mais que 30% da renda familiar. Com a alta dos juros e as mudanças de regras para concessão de crédito imobiliário na Caixa, as parcelas estão mais caras e as famílias estão tendo acesso a financiamentos menores.

Também é preciso ter pelo menos 20% do valor do imóvel para dar entrada. A exigência de entrada varia entre os bancos e os tipos de financiamento. O mais comum é exigir pelo menos 20%, mas algumas instituições permitem valores menores, como 5% ou 10%, especialmente em programas habitacionais, de acordo com Oliveira.