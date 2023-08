BC da Argentina desvaloriza peso e aumenta taxa básica de juros para 118% após eleição

A terceira maior economia da América Latina tem lidado com uma grave crise econômica com inflação elevada e queda das reservas do banco central. As reservas brutas da entidade chegam a 23,8 bilhões de dólares, mas as reservas líquidas, descontadas as obrigações, ultrapassam um saldo negativo de 8 bilhões de dólares, segundo analistas privados.