Futuro da Disney vira tema entre elite de Hollywood após fala de executivo

As medidas potencialmente poderão liberar dinheiro para adquirir a participação da NBCUniversal no Hulu, assumindo a propriedade total do serviço de streaming no próximo ano. Sob um acordo alcançado em 2019, a controladora da NBCU, Comcast pode exigir que a Disney compre a participação do Hulu, ou a empresa pode exigir que a NBCUniversal a venda, já em janeiro de 2024, a um valor de pelo menos 5,8 bilhões.