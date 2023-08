Yellen alerta para riscos de concentração excessiva de oferta de energia limpa

O relatório aponta que os minerais essenciais necessários para essas indústrias também estavam altamente concentrados, com a República Democrática do Congo fornecendo 70% do cobalto, a China, 60% dos elementos de terras raras e a Indonésia, 40% do níquel. A Austrália responde por 55% da mineração de lítio e o Chile por 25%, disse.