Fortes vendas no varejo alimentam temores de juros altos nos EUA por mais tempo e Wall St cai

NOVA YORK (Reuters) - Os principais índices de ações de Wall Street fecharam em baixa nesta terça-feira, depois que dados de vendas no varejo mais fortes do que o esperado alimentaram temores de que a taxas de juros dos Estados Unidos possam permanecer altas por mais tempo, enquanto grandes bancos norte-americanos caíram com um relatório de que a Fitch poderia rebaixar algumas instituições financeiras.