Ibovespa fecha em queda pelo 11º pregão com noticiário corporativo robusto e exterior desfavorável

- BRF ON avançou 6,9%, a 10,53 reais, mesmo após balanço mostrando prejuízo de 1,337 bilhão de reais no segundo trimestre, acima da perda registrada um ano antes, enquanto o Ebitda chegou a 1 bilhão de reais, acima das projeção de analistas. No setor, JBS ON e MARFRIG ON, que também reportaram seus resultados na noite da véspera, fecharam em alta de 1,34% e queda de 0,52%, respectivamente. A JBS ainda estimou um ganho de 450 milhões de dólares no ano com preços mais baixos de grão, enquanto a Marfrig aprovou aumento do capital privado.