Aliados de Bolsonaro temem que depoimento de hacker complique situação do ex-presidente

BRASÍLIA (Reuters) - Aliados de Jair Bolsonaro temem que a situação do ex-presidente se complique diante do depoimento do hacker Walter Delgatti Netto à CPMI dos atos antidemocráticos nesta quinta-feira, no qual ele afirmou que o então chefe do Executivo lhe ofereceu um indulto em troca de colocar em dúvida a lisura das urnas eletrônicas e de assumir a autoria de um suposto grampo telefônico contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.