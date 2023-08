Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caem; mercado de trabalho continua apertado

A ata da reunião do Federal Reserve de 25 a 26 de julho, publicadas na quarta-feira, mostrou que, embora os autoridades de política monetária reconhecessem "sinais de que demanda e oferta estavam chegando a um melhor equilíbrio", elas "julgavam que era necessário mais progresso em direção a um equilíbrio entre demanda e oferta no mercado de trabalho, e esperavam que um abrandamento adicional nas condições do mercado de trabalho ocorresse ao longo do tempo."