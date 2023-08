Cerco se fechou contra Bolsonaro em tentativa de fraude das urnas, diz Tebet

BRASÍLIA(Reuters) - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta sexta-feira que o "cerco se fechou" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro após revelações feitas pela Polícia Federal e a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro sobre tentativa de fraudar as eleições presidenciais do ano passado.