Arm, do SoftBank, revela queda de receita antes de IPO nos EUA

Por Manya Saini e Jaiveer Shekhawat

(Reuters) - A fabricante de chips Arm, de propriedade do SoftBank, divulgou nesta segunda-feira uma modesta queda de 1% na receita anual ao tornar público os documentos para uma listagem nos Estados Unidos no que se espera ser a maior oferta pública inicial (IPO) do ano.

As vendas da Arm caíram para 2,68 bilhões de dólares no ano encerrado em 31 de março, prejudicadas por uma queda nas remessas globais de smartphones. As vendas do trimestre encerrado em 30 de junho caíram 2,5%, para 675 milhões de dólares.