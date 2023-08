Dólar sobe no Brasil após decepção com corte de juros pela China

Na B3, às 17:10 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,13%, a 4,9915 reais.

No início da sessão, o dólar chegou a oscilar no território negativo no Brasil, em um momento em que as cotações do petróleo sustentavam ganhos firmes no exterior. Na mínima, às 9h07, a moeda à vista foi cotada a 4,9572 reais (-0,19%).

Mas rapidamente o dólar se reaproximou da estabilidade e migrou para o positivo, também reagindo ao noticiário externo. Além de o petróleo ter perdido força, as cotações refletiam decepção com a política monetária chinesa.

O gigante asiático surpreendeu os investidores globais com corte de juros menor que o esperado. A taxa de empréstimo primária de um ano (LPR) foi reduzido em 10 pontos base, para 3,45%, enquanto a LPR de cinco anos ficou em 4,20%.

Em uma pesquisa da Reuters com 35 observadores do mercado, todos os participantes previam cortes em ambas as taxas. O corte de 10 pontos na taxa de um ano foi menor que os 15 pontos esperados pela maioria dos profissionais ouvidos.

Neste contexto de dúvidas sobre a recuperação da economia chinesa, algumas moedas ligadas a commodities -- como o real -- foram novamente penalizadas. O dólar à vista atingiu a cotação máxima de 4,9975 reais (+0,62%) às 11h33.