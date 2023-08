Ibovespa recua após atuação modesta da China

- PETROBRAS PN tinha variação positiva de 0,03%, a 31,53 reais, afastando-se das máximas da abertura, conforme os preços do petróleo no mercado externo também perdiam força. O barril de Brent era negociado com elevação de 0,31%. PRIO ON subia 0,22% e 3R PETROLEUM ON valorizava-se 0,98%.