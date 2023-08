Minério de ferro sobe para máxima de 3 semanas com medidas de apoio e demanda resiliente

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura ampliaram os ganhos nesta segunda-feira para o maior nível em três semanas com o alívio por parte dos traders de que as siderúrgicas da principal província produtora da China ainda não implementaram cortes de produção e com o mais recente estímulo monetário do governo.