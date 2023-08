Dados econômicos da China estão menos transparentes nos últimos meses, diz Casa Branca

"Essas não são, em nossa opinião, medidas responsáveis", disse ele. "Para a confiança global, previsibilidade e capacidade do resto do mundo de tomar decisões econômicas sólidas, é importante que a China mantenha um nível de transparência na divulgação de seus dados."

Sullivan também criticou o que chamou de práticas de empréstimo "coercitivas" da China em sua iniciativa de infraestrutura "Cinturão e Rota". Ele disse que Biden iria pressionar pelo aumento da capacidade de empréstimo do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) para fornecer uma "alternativa confiável" na próxima cúpula de líderes do Grupo dos 20 na Índia.

Ele disse que os EUA não estão afirmando que essas instituições multilaterais sejam instituições ocidentais, mas disse que podem fornecer uma "alternativa positiva e afirmativa ao que é um método muito mais opaco e coercitivo, que é a Iniciativa do Cinturão e Rota".

"Trata-se de defender uma visão afirmativa de altos padrões, financiamento transparente e sustentável", disse ele.

Sullivan disse que a secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, em sua viagem a Pequim, levará a mensagem de que os EUA não estão tentando se separar da China, mas que se concentram em "proteger nossa segurança nacional e garantir cadeias de suprimentos resilientes ao lado de nossos aliados e parceiros enquanto continuamos nosso relacionamento econômico e comercial".