Lula nega que Brics queira ser contraponto ao G7 e aos EUA

CONSELHO DE SEGURANÇA

Em sua live semanal, Lula defendeu também a entrada do Brasil, da Índia e de outros países no Conselho de Segurança da ONU como membros permanente, afirmando que as Nações Unidas praticamente não têm representatividade atualmente.

O presidente voltou a defender que o Brasil possa fazer comércio internacional em moedas alternativas ao dólar e mencionou que os negócios com a Argentina pode ser feita com o iuan, moeda da China, diante de o que Lula afirmou ser uma dificuldade do país vizinho em acessar o dólar.

No discurso que fez horas depois, no fórum empresarial, reiterou a defesa de uma alternativa ao dólar no comércio internacional.

"Para que o investimento volte a crescer e gerar desenvolvimento, precisamos garantir mais credibilidade, previsibilidade e estabilidade jurídica para o setor privado. Por essa razão tenho defendido a ideia de adoção de uma unidade de conta de referência para o comércio, que não substituirá nossas moedas nacionais", disse.