Presidente do BC do Japão se reúne com premiê, mas diz que não discutiu volatilidade do iene

"Não houve nada em particular discutido hoje", disse Ueda a repórteres após a reunião, quando perguntado se os dois conversaram sobre a recente volatilidade da taxa de câmbio.

Ueda também disse que explicou a Kishida a decisão do Banco do Japão no mês passado de afrouxar o controle sobre os juros de longo prazo. "O primeiro-ministro disse que entendeu bem", acrescentou Ueda.

O dólar caiu brevemente em relação ao iene com a notícia de que os dois iriam se encontrar, antes de voltar para cerca de 145,98.

Ueda disse que a reunião desta terça-feira foi uma continuação da prática de seu antecessor Haruhiko Kuroda de conversar com o primeiro-ministro uma vez a cada poucos meses sobre desenvolvimentos econômicos e financeiros.

Foi o segundo encontro desde que Ueda assumiu o comando do banco central em abril. A reunião anterior havia sido realizada em 10 de abril, quando os dois discutiram a necessidade de "orientar a política com flexibilidade", dada a incerteza sobre as perspectivas econômicas.

No mês passado, o Banco do Japão ajustou seu controle da curva de rendimento para permitir que os juros de longo prazo se movimentem de forma mais livre, mas enfatizou sua determinação em manter uma política monetária ultrafrouxa, deixando os mercados focados na diferença entre os rendimentos dos títulos nos EUA e no Japão.