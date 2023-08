Dólar à vista tem maior queda desde janeiro com aprovação de marco fiscal e exterior

Na B3, às 17:13 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 1,70%, a 4,8605 reais.

Na noite de terça-feira, a Câmara aprovou o novo marco fiscal, dando fim a negociações entre governo e parlamentares que se arrastavam há semanas. O texto segue agora à sanção presidencial.

Com a aprovação, dois fatores impactaram os mercados nesta quarta-feira: o fato de a votação ter sido concluída, após semanas de adiamentos; e a retirada de pontos do texto vindo do Senado que abriam margem a mais gastos do governo.

“Alguns aspectos negativos foram retirados do texto, mas eles vão vir de outra forma. O mais positivo foi a aprovação em si. A questão de prazo estava ficando delicada, com os adiamentos. A aprovação do novo marco vira uma página, reduz a nebulosidade”, avaliou Cleber Alessie Machado, gerente da mesa de Derivativos Financeiros da Commcor DTVM.

Segundo ele, o cenário externo também ajudou, em um dia de busca por ativos mais arriscados, como as moedas de países emergentes. O movimento ocorreu na esteira da divulgação de números fracos sobre a economia norte-americana.

A S&P Global informou que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto dos EUA, que acompanha os setores de manufatura e serviços, caiu para 50,4 em agosto, de 52 em julho, na maior baixa desde novembro de 2022. Na prática, a atividade empresarial aproximou-se em agosto da estagnação, com o crescimento no ritmo mais fraco desde fevereiro.