Dólar firma queda ante real após aprovação do arcabouço e dados dos EUA

Na B3, às 11:10 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,72%, a 4,9090 reais.

A Câmara dos Deputados concluiu na noite de terça a votação do novo arcabouço fiscal, medida prioritária para o governo que, embora tenha conseguido vê-la aprovada, não pôde manter na proposta dispositivo que alterava o cálculo do prazo da inflação e abriria um espaço de até 40 bilhões de reais no Orçamento de 2024. Segundo Márcio Riauba, gerente da mesa de operações da StoneX, a exclusão desse dispositivo "é positiva" e um dos vetores de pressão sobre o dólar neste pregão.

O texto do marco fiscal, que agora segue à sanção presidencial, mantém, no entanto, alteração promovida por senadores que exclui do conjunto das despesas o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal.

Num geral, a percepção do mercado é que de, "com a agenda do governo no Congresso sendo destravada, a tendência... é que os ativos consigam se recuperar", disse equipe da Guide Investimentos em nota nesta quarta-feira.

No exterior, depois de ter tocado uma máxima em dois meses contra uma cesta de pares fortes mais cedo, o dólar passou a rondar a estabilidade após dados mostrarem que a atividade empresarial nos Estados Unidos aproximou-se em agosto da estagnação, com o crescimento no ritmo mais fraco desde fevereiro.

Segundo operadores, essa leitura pode diminuir a possibilidade de o Federal Reserve optar por uma trajetória de política monetária mais restritiva do que o esperado pelos mercados -- cenário que, somado a sinais de fraqueza econômica na Europa e na China, tenderia a sustentar o dólar.