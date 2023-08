Fortescue espera para setembro licença prévia do projeto de hidrogênio verde no Ceará

Um dos principais desafios para a Fortescue no desenvolvimento das plantas tem sido melhorar os custos de produção de hidrogênio verde, combustível que, apesar de seu apelo sustentável, ainda é mais caro se comparado com outras fontes.

"Estamos trabalhando duro para reduzir os custos, temos mais de 300 engenheiros trabalhando para otimizar as plantas de eletrólise e amônia, que são as partes críticas do projeto", explicou Pichot.

Para que esses ganhos sejam possíveis, o executivo reforçou que incentivos do governo brasileiro para a produção seriam fundamentais, principalmente em um contexto em que vários países têm buscado incentivar essa nova indústria do hidrogênio com pesados subsídios.

Como exemplo, ele mencionou o Inflation Reduction Act (IRA), a legislação dos EUA para apoiar a transição energética, que estabeleceu um subsídio de 3 dólares por quilo de hidrogênio verde produzido.

"Esses incentivos são os que mudam o jogo. É o que aconteceu nos EUA, esse é o tipo de legislação que coloca uma nova indústria no mapa imediatamente."

"Qualquer coisa que vá na direção desse ângulo (do IRA) seria útil para reduzir os custos", acrescentou o executivo, quando questionado sobre suas expectativas para incentivos do gênero no Brasil.