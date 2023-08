Investidores apostam em pausa de altas de juros pelo BC em setembro após PMIs fracos

Isso sugere que os operadores agora se inclinam para uma pausa no ciclo de aperto recorde do BCE, que tirou a taxa de juros de um território profundamente negativo e a levou para 3,75% em apenas um ano.

A atividade empresarial alemã contraiu no ritmo mais rápido em mais de três anos em agosto, e muito mais do que os analistas esperavam, mostraram dados nesta quarta-feira, aprofundando a recessão na atividade empresarial muito mais do que se pensava em toda a zona euro.

Os rendimentos dos títulos governamentais da zona euro, recentemente impulsionados por uma economia resiliente dos EUA, caíram, enquanto o euro foi a uma mínima de mais de dois meses em relação ao dólar. Investidores também reduziram as suas expectativas sobre o pico dos juros do BCE.

"O PMI sugere que estamos de volta à narrativa pré-verão de taxas mais baixas", disse Piet Christiansen, analista-chefe do Danske Bank.

O rendimento do título de 10 anos da Alemanha, referência para a zona do euro, chegou a cair 12 pontos-base, para 2,53%, o nível mais baixo desde 10 de agosto.

Afetado pela diminuição das expectativas de alta de juros, o euro caiu para 1,0812 dólar e 84,93 pence. No mês, acumula queda de 1,7% em relação ao dólar.