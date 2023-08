Marisa Lojas complementa capitalização de financeira

SÃO PAULO (Reuters) - A Marisa Lojas anunciou que complementará nesta quarta-feira com 30 milhões de reais uma capitalização na financeira da companhia, MPagamentos, em operação a ser executada com recursos do caixa da rede varejista.

A capitalização foi complementar aos 90 milhões de reais aportados pela Marisa na MPagamentos em abril com recursos captados junto aos acionistas controladores.

"Esta operação cumprirá, dentro do prazo, os termos do plano de capitalização e reestruturação dos serviços financeiros da companhia aprovado pelo Banco Central em 25 de abril", afirmou a Marisa Lojas.