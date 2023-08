Reabertura de crédito pode estabilizar recomendação de empresas brasileiras, diz Fitch

No entanto, a Fitch acredita que há fatores-chave entrando em jogo que devem aliviar as pressões sobre as recomendações das empresas brasileiras e possibilitar um "maior equilíbrio entre rebaixamentos e elevações".

Entre esses fatores destacam-se a previsão de um contínuo avanço na disponibilidade de crédito e uma melhora gradual na atividade econômica, de acordo com a agência.

A Fitch observa que, embora o ambiente de negócios ainda seja fraco, ele tem mostrado melhorias graduais.

"O progresso na reforma fiscal, o início do ciclo de redução dos juros e a acentuada queda da inflação podem propiciar melhores condições de negócios nos próximos trimestres", disse a Fitch.

"Esses fatores tendem a favorecer a demanda e permitir gradual recomposição das margens e da alavancagem, principalmente em 2024", acrescentou.

A agência ainda ressalta que o volume de títulos de dívida de empresas brasileiras com vencimento até o final de 2024 é reduzido e concentrado em empresas com forte classificação de crédito, como "AAA(bra)" ou "AA(bra)".