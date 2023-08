Suzano tem recebido demanda muito forte da China, diz presidente

PAPEL E M&A

Schalka fez os comentários ao lado do presidente-executivo da Klabin, maior fabricante de papel para embalagens no Brasil, Cristiano Teixeira. Segundo Teixeira, a demanda no Brasil tem crescido nos últimos meses, mas ele avalia que o movimento decorre por fatores mais sazonais.

"O teste de ferro é agora com a queda dos juros e a inflação recuando e como o mercado (de papel no Brasil) vai se recuperar", disse Teixeira. "O ano de 2024 me preocupa bastante pela política fiscal e possibilidade de volta da inflação", disse o presidente da Klabin.

"Agora a demanda está boa por questão sazonal", disse ele sobre o terceiro trimestre, período de preparação do varejo para as vendas de fim de ano.

Questionado sobre possibilidades de movimentos de fusão e aquisição na indústria de papel e celulose, Teixeira afirmou que as empresas do setor no mundo "estão baratas", em parte devido ao que considera como uma subavaliação do mercado em relação aos ativos das empresas, notamente as terras e o ativo florestal que possuem.

"O setor é grande e de baixo valor e acho que você tem que concentrar para construir valor", afirmou o executivo.