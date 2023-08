Lucro do PagBank cresce no 2º tri, mas fica aquém das expectativas

O segundo trimestre foi um período fraco para a indústria de processamento de pagamentos, afirmou o presidente-executivo do PagBank, Alexandre Magnani, à Reuters, mas destacou que o TPV para o começo do terceiro trimestre já está mostrando melhora.

A receita total caiu 2% em relação ao mesmo intervalo de 2022, para 3,83 bilhões de reais, também aquém das previsões no mercado de 3,99 bilhões de reais, com o negócio de serviços financeiros da empresa afetado pelo novo teto no intercâmbio dos cartões pré-pagos que entrou em vigor em abril.

O diretor financeiro, Artur Schunck, contudo, ressaltou que o declínio na receita foi um evento único e que deve ser revertido nos próximos trimestres.

O portfólio de crédito recuou em relação ao primeiro trimestre do ano, para 2,6 bilhões de reais, refletindo uma baixa contábil no período e seu crescente foco em produtos com garantia e baixo risco. O PagBank disse que no final de junho cerca de 52% do seu portfólio era composto por produtos de crédito com garantia, de 44% no trimestre anterior.

