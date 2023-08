Subway acerta venda à Roark Capital por US$9,55 bi, dizem fontes

Por Abigail Summerville e Anirban Sen e Deborah Mary Sophia

A Subway fechou acordo para ser vendida à empresa de private equity Roark Capital por 9,55 bilhões de dólares após aceitar condições ao pagamento que as duas famílias proprietárias da rede de sanduíches receberão, disseram fontes, encerrando uma disputa longa que teve várias propostas concorrentes.

Essas condições, conhecidas como earn-out, adiam o pagamento de parte do valor do negócio, disseram fontes familiarizadas com o assunto.