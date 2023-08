Índices fecham em alta em sessão volátil conforme investidores digerem discurso de Powell

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos encerraram uma sessão volátil em alta nesta sexta-feira, conforme investidores digeriram comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, de que o banco central dos EUA pode precisar aumentar ainda mais a taxa básica de juros para garantir que a inflação seja contida.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,66%, para 4.405,32 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,93%, para 13.589,13 pontos. O Dow Jones subiu 0,73%, para 34.344,00 pontos.