Se recuo da inflação estagnar, pode ser necessário Fed aumentar mais os juros, diz Harker à Bloomberg

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve Bank da Filadélfia, Patrick Harker, reiterou nesta sexta-feira que não vê necessidade de mais aumentos na taxa de juros, mas disse que sua opinião pode mudar se as pressões inflacionárias não continuarem a recuar.

"Na minha opinião, estamos em uma postura restritiva e estamos pressionando a economia para desacelerar a inflação" no nível atual da taxa de juros do banco central, disse Harker em uma entrevista à Bloomberg, repetindo sua opinião de que a política monetária é restritiva o suficiente no momento para esfriar a inflação de volta à meta de 2%.