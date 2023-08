VLI eleva em 60% movimentação no terminal portuário de Sergipe

O TMIB também opera com grãos, insumos da construção civil e mineração, além de operações offshore.

Segundo a VLI, no primeiro semestre de 2023 a VLI formalizou diversas parcerias com players do agronegócio, como Fertinor, empresa do Grupo Fertipar, e Agropecuária Maratá, para atendimento à nova fábrica da empresa inaugurada este ano.

"Do ponto de vista estratégico, a parceria com o TMIB é muito importante para o desenvolvimento da Maratá em Sergipe. Através do porto, vamos abastecer a fábrica nova de fertilizantes inaugurada em junho, com capacidade para produzir 300 mil toneladas por ano e atender toda a região Nordeste", disse o diretor-executivo do Grupo Maratá, Frank Vieira.

Ele afirmou também que em setembro a empresa vai inaugurar um moinho de trigo com capacidade para 200 mil toneladas por ano, e que a expectativa é aumentar a movimentação pelo TMIB nos próximos meses.

A VLI também citou contrato com a Cibra Fertilizantes, com a qual a "realiza estudos conjuntos para desenvolver solução logística via TMIB, garantindo condições comerciais e operacionais mais competitivas".

O terminal da VLI recebeu 40 milhões de reais em investimentos nos últimos anos.