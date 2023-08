Wall St abre em alta enquanto investidores aguarda discurso de Powell

(Reuters) - O mercado acionário dos Estados Unidos abriu em alta nesta sexta-feira, antes de um discurso muito aguardado do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na cúpula de Jackson Hole, que pode indicar o movimento na taxa de juros do banco central em sua próxima reunião, em setembro.

O Dow Jones subia 0,34% na abertura, para 34.217,06 pontos. O S&P 500 abriu em alta de 0,30%, para 4.389,38 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,37%, para 13.514,37 pontos.

(Reportagem de Shristi Achar A em Bengaluru)