Ação da Natura avança 6% com chance de venda da rede The Body Shop

Para analistas do JPMorgan, dado o que houve com a Aesop e o foco na América Latina, uma venda parece ser o cenário mais provável e permitiria que a Natura se concentrasse em seu principal negócio de venda direta e na integração da Avon.

No caso da Aesop, foram cerca de seis meses entre a divulgação dos estudos de um movimento estratégico - outubro de 2022 - até o anúncio da venda da Aesop - abril de 2023.

Joseph Giordano e a equipe do banco norte-americano estimam em 2,5 bilhões de reais o valor justo aproximado da TBS, equivalente a aproximadamente 12% do valor de mercado da Natura&Co.

Eles também avaliam que essa eventual venda poderia desencadear potenciais dividendos extraordinários, especialmente no contexto em que a empresa deverá manter-se numa posição de caixa líquido após a venda da Aesop.

A TBS - comprada da L'Oreal em 2017 em negócio estimado em 1 bilhão de euros - registrou no segundo trimestre queda de 12,5% no faturamento em câmbio constante ante o mesmo período de 2022, a 800,3 milhões de reais.

"Dado o foco atual da Natura&Co em simplificar sua estrutura e melhorar sua estrutura de capital, acreditamos que uma potencial venda da The Body Shop seria positiva para a Natura& Co", reforçaram analistas do Itaú BBA.