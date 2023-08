Credit Suisse tem prejuízo de US$4 bi no 2º tri, diz jornal

BERLIM (Reuters) - O Credit Suisse, que agora é uma subsidiária do UBS, teve prejuízo de 3,5 bilhões de francos suíços (4 bilhões de dólares) no segundo trimestre, de acordo com reportagem do jornal Sonntagszeitung, que citou fontes do banco.

Representantes do UBS e do Credit Suisse não comentaram o assunto.

Em abril, o Credit Suisse já havia previsto um prejuízo significativo antes de impostos para o segundo trimestre e para todo o ano de 2023, devido à sua iniciativa de sair de negócios não essenciais e aos custos de reestruturação e financiamento.