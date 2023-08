Qatar Airways se diz otimista com Brasil em meio a expansão de rotas

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) - A Qatar Airways está otimista em relação ao Brasil e ao mercado latino-americano em geral à medida que avança com sua estratégia global de expansão de rotas, após um forte aumento nos negócios puxado pela Copa do Mundo do ano passado.

A companhia aérea sediada em Doha reportou em 2022 uma receita anual recorde de 21 bilhões de dólares, alta de 45% em relação ao ano anterior, e um lucro líquido de 1,21 bilhão de dólares, impulsionada pelo grande fluxo de passageiros transportados para a Copa no Catar.