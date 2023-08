Lula indica advogada Daniela Teixeira para o STJ

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta terça-feira a advogada Daniela Teixeira para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) na cota dos da advocacia da corte.

Se aprovada após sabatina pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e pelo plenário da Casa, Teixeira assume cadeira deixada vaga pelo ministro Felix Fischer aposentado em agosto de 2022.

O nome da advogada, que integrou comissão de reforma da Lei de Lavagem de Dinheiro da Câmara dos Deputados e foi conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi escolhido por Lula a partir de uma lista tríplice definida pelo pleno do STJ a partir de um rol com seis nomes apresentado pela OAB.