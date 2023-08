Marina diz que mudanças em licenciamento ambiental não podem ser flexibilização

(Reuters) - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse nesta quarta-feira que eventuais medidas legislativas para alterar o processo de licenciamento ambiental no Brasil devem vir para aperfeiçoar o mecanismo, e não para flexibilizá-lo.

Em audiência na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados sobre a possibilidade de exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, Marina também disse que o licenciamento ambiental e a legislação impõem limites ao uso de recursos para preservar o meio ambiente.